Hatik :"J'aimerais beaucoup faire un feat avec Billie Eilish"

Dans une interview accordée à "La Boite à Questions" sur Canal+, la star de la série Validé a révélé qu’il souhaiterait collaborer sur un son avec la chanteuse pop Billie Eilish.

par Team Mouv'

Hatik est absolument partout en ce moment . La rappeur des Yvelines est en pleine promo de son dernier album "vague à l’âme", sorti le 12 mars . Celui qui dit batailler avec les aléas de la notoriété enchaine pourtant les plateaux télé .

Un feat rêvé, mais pas avec un rappeur

Hatik était hier dans La Boite à Questions de Canal + où il a répondu à toutes les interrogations des fans . À la question "Avec quel rappeur rêverais - tu de faire un feat ?", l’acteur principal de Validé se dit déjà chanceux d’avoir collaboré avec beaucoup de grands artistes du rap français, même s’il regrette de ne pas avoir sorti le feat avec SCH.

J’ai réalisé quelques rêves hein ! J’ai fait un feat avec Sopra, un feat avec Médine et un autre avec Kalash…

Finalement le rappeur préférerait élargir le registre de ses collabs. Étonnamment, c’est avec Billie Eilish qu’il aimerait travailler ! "On ferait un morceau magnifique" dit - il avec enthousiasme, et sincèrement ça fait rêver ! La Californienne est devenue une référence de la pop, elle a d’ailleurs remporté un nouveau Grammy le week - end dernier . Auteure, compositrice et interprète, l’artiste est complète et hyper talentueuse . C’est sûr que leurs deux univers aux sonorités aériennes et mélancoliques peuvent parfaitement se marier .