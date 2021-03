Hatik envoie une version acoustique ultra touchante du morceau "Eternel"

Hatik a lâché la version acoustique de son morceau "Eternel" issu de son dernier album "Vague à l'âme".

Le 12 mars, Hatik envoyait son album très attendu Vague à l'âme. Pour le teaser, il avait notamment envoyé les clips Crashtest, Mer et A la mélanie. Le 26 mars, le rappeur originaire des Yvelines a créé la surprise en envoyant une version acoustique du morceau Eternel. Cette version est accompagnée d'un clip où on le voit livrer une performance ultra touchante .

Une performance déchirante

La vidéo s'ouvre sur Hatik, qui interprète le 20ème track du projet Vague à l'âme, seulement accompagné d'un pianiste et d'un guitariste sur scène . "Si j'devais choisir une drogue, ce serait toi . Si j'devais tenir un bras, ce serait l'tiens . Plus l'temps passe et moins j'me vois, finir loin de toi". Au son du piano, Hatik nous délivre une performance déchirante : cette chanson d'amour rendue encore plus puissante par la version acoustique .

C'est avec plaisir qu'on reconnait Waxx à la guitare, l'un des créateurs de Fanzine . Dans cette série de vidéos disponibles sur YouTube, nombre de rappeurs talentueux se sont succédé, nous offrant quantité de reprises mémorables . Le 13 mars, c'est Youssoupha qui reprenait notamment le tube de Dadju et Ninho, Grand bain.