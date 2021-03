Hatik dévoile son premier album solo ft Kalash, Laylow, Meryl...

Hatik lâche son nouveau projet "vague à l'âme", composé de 29 titres.

par Team Mouv'

Propulsé au rang de star du rap français grâce notamment au succès de la série Validé mais aussi ses tubes comme Angela, Hatik livre ce vendredi 12 mars un premier album solo intitulé vague à l'âme .

"Vague à l'âme" : le projet de la confirmation ?

Attendu de pied ferme par ses fans, suite au succès de sa mixtape Chaise Pliante sortie à l'été 2019, le rappeur originaire des Yvelines a mis en place un plan de communication carré pour teaser cet album qui lui tient vraiment à cœur . C'est en début d'année, qu'on a pu découvrir le premier extrait crashtest accompagné d'un clip percutant et efficace en noir et blanc . Quelques jours plus tard, c'est mer et à la mélanie ( en hommage à sa rappeuse préférée Diam's ) qui sont arrivés jusqu'à nos oreilles . Composé de 29 titres, cet premier album d'Hatik contient quelques feats de prestige : Kalash, Laylow, Meryl . . . mais sans trop en faire, car vague à l'âme est surtout et avant tout un projet introspectif où il se livre comme jamais en parlant notamment de ses histoires d'amour .

Bonne écoute :

Pas de feat avec SCH

Comme vous avez pu le lire sur Mouv', Hatik a décidé de ne pas mettre en avant sa collab avec SCH (qu'on voit de partout et qui va sortir JVLIVS 2 le 19 mars) considérant qu'il y avait d'autres morceaux plus puissants et sans doute plus pertinents dans le projet . C'est d'ailleurs tout à son honneur, de ne pas choisir la facilité en se forçant à mettre le feat avec le S qui lui aurait garanti beaucoup de streams . Même si on espère qu'une collab entre les deux verra le jour prochainement .