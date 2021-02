Hatik dévoile le 3ème extrait de "vague à l'âme" intitulé "mer"

Hatik vient de dévoiler "mer", le 3ème extrait de son prochain album intitulé "vague à l'âme".

par Team Mouv'

Récemment nominé pour les Victoires de la musique qui auront lieu ce vendredi 12 février, Hatik vient de dévoiler un morceau, extrait de son prochain album, intitulé sobrement mer.

3ème extrait de "vague à l'âme"

Après avoir dévoilé sanstitre . il y a 2 mois et crashtest le mois dernier, le rappeur de Guyancourt vient de sortir le morceau mer, 3ème extrait de son prochain album . Alors que les deux premiers sons étaient des raps sombres et profonds, mer ressemble plus à un single dansant et légèrement mélancolique dont Hatik a le secret . Le genre de morceau qui passera dans toutes les situations et en toute compagnie.

L'album arrive !

"Mon album "vague à l’âme" arrive et j’suis impatient de vous le faire découvrir" expliquait le rappeur sur ses réseaux sociaux, avant d'envoyer le son mer. Rien n'est officiel pour l'instant mais dans le clip de crashtest, la date du 12 mars apparait. . .

En attendant, Hatik va défendre sa musique aux Victoires de la musique 2021 dans la catégorie "Révélation masculine", une belle reconnaissance . En 2020, il a tout retourné avec Chaise Pliante I et II et ses rééditions ainsi qu'en incarnant Apash, le rookie de la série Validé, le carton de Franck Gastambide .