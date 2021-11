Hatik dévoile la tracklist de son album "Noyé"

Hatik a partagé plus de détails sur "Noyé", avec la tracklist de l'album.

Alors que la sortie de son album approche, Hatik vient d'en dévoiler la tracklist pour faire patienter ses fans .

Noyé d'Hatik sera disponible vendredi 19 novembre, et on a déjà hâte . Pour nous aider à patienter, Hatik vient de partager la tracklist de l'album, où l'on peut découvrir les titres qui composeront le disque . L'occasion pour le rappeur de Angela de teaser une dernière fois ce projet qui s'annonce fort et profond .

Un deuxième album emprunt d'émotions

Au programme, on retrouve onze morceaux dont deux feat . avec Eva et Slimane, le prpemier sur Ca suffirat et le second sur Y'a rien. Sinon, on peut lire des noms de morceaux qui promettent un album à fleur de peau : Noyé, mais également A Jamais, Oulala, Ciao, SOS ou Petit Coeur .

Hatik l'avait dit : cet album a été fait "dans les larmes". Le rappeur découvert dans Validé, qui a fait une collaboration avec Chilla récemment, a apparemment vécu des moments sombres depuis son accès à la célébrité et il semblerait qu'il ait choisi de s'exprimer avec toujours plus de sensibilité et de mélancolie .

Rendez - vous vendredi pour écouter Hatik, dont le projet s'annonce émotionnel et profond, et peut - être connaître un peu mieux le vrai Clément .