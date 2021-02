Hatik confirme qu’il ne sera pas dans la saison 2 de "Validé" : "l’aventure est terminée"

Dans un récent entretien, Hatik est revenu sur la saison 2 de la série "Validé" de Franck Gastambide.

par Team Mouv'

Vendredi 12 février avait lieu la cérémonie des Victoires de la musique . Peu de temps avant, le rappeur Hatik apprenait qu'il avait été nommé dans la catégorie "Révélation masculine" et avait, à cette occasion, accordé un entretien au média 20 Minutes. Dans celui - ci, il revient sur ce que cette nomination représente pour lui mais aussi sur l'année particulièrement dure que le secteur de la musique a traversé . Mais en fin d'entretien, le rappeur des Yvelines évoque aussi la série Validé ( spoiler alert ) mettant fin aux rumeurs qui tournent autour de la réapparition de son personnage en saison 2 .

Une page se tourne pour Hatik

Tout ceux qui ont eu l'occasion de regarder la série vous le diront : vu la fin de la saison 1, il y avait peu de chances que le personnage d'Apash, incarné par Hatik, revienne pour la saison 2 . Mais il faut croire que des fans ont décidé d'y croire quand même . En tous cas, 20 Minutes a décidé de rendre l'information encore plus claire en demandant directement au principal intéressé . Mais Hatik est formel : "je suis juste passé rendre visite à des copains sur un plateau de tournage c'est tout". Mais histoire de ne laisser vraiment aucune place au doute, la journaliste demande à Hatik si, à défaut d'incarner l'un des personnages principaux de la série, il fera tout de même une petite apparition . Cette demande ne manque pas de faire réagir l'artiste ironiquement : "à moins que tu n’arrives à me faire vivre avec quelques balles dans la tête, mais ça va être compliqué… L’aventure est terminée, la page est tournée" .

Cela n'empêche pas le rappeur de se montrer très positif envers la deuxième partie de l'oeuvre de Franck Gastambide : "le vent va être très favorable pour eux en saison 2 avec des performances que j’ai pu apercevoir et qui sont assez bluffantes" . Le tournage de la saison 2 est fini depuis quelques temps et on sait déjà que le casting promet d'être fou : Rohff, Soolking et on en passe !