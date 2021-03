Hatik annule finalement son feat avec SCH

Sur Instagram, Hatik a expliqué pourquoi son featuring avec SCH ne sortira pas.

Il y a quelques jours, on vous parlait d'un featuring entre Hatik et SCH. En effet, une collaboration a été enregistrée entre les deux artistes, et on apprenait cette bonne nouvelle dans le documentaire de Booska - P Hatik, l'ascension. Dans celui - ci, on voit le rappeur parisien qui envoie un track au S . Mais quelques heures après la diffusion de ce documentaire, un internaute s'est interrogé, car le nom du S ne figure pas sur le tracklisting de l'album vague à l'âme de Hatik .

Je le trouvais moins puissant que d'autres sons de l'album

Le rappeur a finalement pris la parole dans un question/réponse avec ses fans, pour préciser que le morceau ne sortira pas, sans écarter une future collaboration sur un autre morceau. Lorsqu'un internaute lui demande pourquoi il n'est pas sur l'album, Hatik précise que le morceau n'était pas au niveau : "Vu tous les cartons de SCH, je pouvais pas sortir le morceau, je le trouvais moins puissant que d'autres sons de l'album mais on en fera un autre, inchallah, et ce jour là, on aura une cartouche qui va rester longtemps . " Avant d'ajouter et d'apporter tout son respect au rappeur marseillais : "Je respecte trop le S pour ça . "