Hatik adresse un message à sa mère en plein concert

Hatik interpelle sa mère à la fin d'un de ses concerts.

Hatik a adressé un message à sa mère, lui rappelant ses débuts, à la fin d'un de ses concerts.

"Ça a payé le boum boum"

En pleine tournée pour son album Chaise pliante, Hatik fait le tour des salles de France et régale ses fans. Et si ses concerts sont parfois forts en émotion pour certains qui n'hésitent pas à s'y demander en mariage, il en est de même pour le rappeur lui-même qui a interpellé sa mère, visiblement présente dans la salle, avant de sortir de scène.

En effet, les concerts concrétisent le travail des rappeurs et sont souvent synonymes de réussite. Particulièrement symboliques, surtout pour ceux qui font leurs premiers pas sur scène, ces moments remémorent beaucoup de souvenirs aux artistes et notamment à Hatik qui, face à une assemblée de fans, s'est souvenu de ses débuts dans sa chambre et a tenu à interpeller sa mère pour le lui rappeler "T'as vu ça ? Quand j'faisais mon "boum boum" dans ma chambre et que tu me disais d'arrêter, maman hein ? Ça a payé hein ?".

Une chose est sûre, sa mère doit être très fière de lui.