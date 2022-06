Hamza X SCH : le teasing du feat "Fade Up" a commencé

La collaboration entre Hamza et SCH, "Fade Up", devrait sortir très prochainement.

On l'attend depuis looooongtemps... la collab' entre SCH et Hamza, Fade Up, semble être sur le point d'être dévoilée.

Il est plus que mythique : le titre Fade Up de SCH en featuring avec Hamza est même devenu quasiment une légende racontée grâce au bouche à oreille. Le titre n'est jamais sorti sur un album mais est bien connu des plus grands fans des deux rappeurs : Fade Up traîne en effet ici et là sur des plateformes comme Soundcloud, mais n'est jamais sorti officiellement (pour l'instant).

Les deux collègues avaient réalisé leur titre lors du concert de SCH au Zénith de Paris. Hamza a en effet rejoint le S sur scène pour interpréter leur titre commun, HS, sorti sur l'album Paradise en 2019. Mais c'est alors que Mehdi Maïzi, également présent au concert, était intervenu pour leur suggérer de réaliser le fameux Fade Up.

Si la sortie officielle de ce titre n'avait jamais été annoncée, on commence à pouvoir y croire : des posters ont été repérés dans les rues, teasant le projet à venir. On peut y lire le tweet d'un fan qui identifie SCH, Hamza, et le beatmaker, Zeg P, lâchant avec enthousiasme : "Bon il serait temps de balancer Fade Up". De la com' en belle et due forme, qui permet de nous laisser rêver à une sortie prochaine du titre.

Avec l'arrivée de Fade Up, on peut officiellement le dire : ça y'est, c'est l'été est là, et on connaît sa B.O.