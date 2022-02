Hamza X SCH : le morceau "Fade Up" pourrait bientôt sortir officiellement

Une collaboration leakée entre Hamza et SCH nommée "Fade Up" devrait bientôt être disponible sur les plateformes.

par Team Mouv'

Depuis quelques jours, la rumeur d'un projet commun entre Hamza et SCH refait surface et notamment à travers le leak d'un titre qui fait pas mal de bruit sur Twitter.

"J'suis fade up, fade up, naaaan"

En février 2019, Hamza invite SCH sur le titre HS figurant sur l'album Paradise du rappeur belge. Un titre qui a connu un franc succès et a depuis été l'origine de beaucoup de rumeurs. Dès mars 2020, il était annoncé une tournée commune qui laissait envisager une mixtape estivale en duo. Une rumeur qui n'as pas pu être vérifiée à cause notamment du Covid, mais qui reprend du service en ce mois de février 2022.

En effet, début février un bon nombre d'internautes ont fait fuiter un son nommé Fade Up sur twitter. Un morceau sur lequel on distingue les voix d'Hamza et SCH poser sur une instru à l'ambiance très 'club' de Zeg P.

Depuis, nombreux sont les internautes qui demandent la sortie de ce son sur les plateformes.

Une demande qui a été entendue par le producteur du titre qui a tout d'abord avoué être "sur le doss" et travailler sur la sortie du morceau et qui a ensuite demandé aux internautes si ils souhaitaient que le son sorte, une manière pour lui de prendre la température.

Fausse joie

Quelques heures après, Zeg P a avoué ne pas être sur le dossier... Oui, gros ascenseur émotionnel.

Pour l'instant, il n'y a encore aucune officialisation de la part des artistes mais il semble que la sortie de Fade Up ne soit plus qu'une question de jour et permette enfin d'annoncer officiellement la création d'un projet commun entre l'auteur de PTSD et le rappeur marseillais.