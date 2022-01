Hamza x Alonzo : un feat arrive cette semaine

Alonzo et Hamza ont fait la surprise en révélant la sortie d'un clip cette semaine.

Ce mardi 26 janvier, Alonzo et Hamza ont révélé en story Instagram le teaser d'un clip en collaboration qui sera dévoilé ce vendredi 28 janvier.

Capo dei Capi x Sauce God

C'est LA surprise de cette fin de semaine. Le Capo dei Capi et Sauce God on dévoilé dans leur story Instagram respective une collaboration intitulée R8. Le clip du morceau sera balancé ce vendredi 28 janvier à 18h et ça sent le banger.

Hamza est sur absolument tous les fronts. En effet, le petit prince de Belgique fera son grand retour sur la scène du rap français en ce début d'année 2022. Après un feat annoncé avec Vald, prévu pour le 4 février et un autre avec Tayc dont la date reste encore inconnue, le rappeur n'en finit plus avec les collaborations. Celui qui ne cesse de teaser des extraits inédits sur ses réseaux sociaux s'est une nouvelle fois emparé de son compte Instagram ce mardi 26 janvier pour dévoiler le teaser du clip R8 en collaboration cette fois-ci avec Alonzo.

Alors que le morceau sera également disponible à minuit sur toutes les plateformes de streaming, le teaser a déjà fait monter la hype chez les internautes qui se languissent de découvrir ce que donnera l'association de ces deux registres. Une chose est sûre, ça s'annonce puissant à bord du R8.