Hamza : son album "Paradise" est certifié disque de platine

L'album "Paradise" d'Hamza vient d'être certifié disque de platine.

Quasiment trois ans après sa sortie, l'un des albums phares d'Hamza reçoit une nouvelle certification.

Inévitable

Le 1er mars 2019, Hamza sortait son album Paradise. Un projet dont les invités révélaient à la fois son éclectisme et ses ambitions, on pouvait y retrouver Sch, Aya Nakamura, Oxmo Puccino ou encore Christine and the Queens. Le titre phare Paradise et le hit HS, le feat avec Sch ont permis de donner une forte impulsion à l'album qui s'est écoulé à 9 362 exemplaires en première semaine.

Quelques mois plus tard, en aout 2019, Hamza dévoile la version deluxe de Paradise. Version dans laquelle il ajoute 8 nouveaux morceaux dont un featuring avec 13 Block et un avec le rappeur péruvien A.CHAL.

L'ensemble du projet offre à Hamza l'une des pièces maitresses de sa carrière qui vient tout juste d'être certifié disque de platine ce lundi 16 mai 2022.

Cette certification vient valider la qualité d'un album qui ne prend pas une ride et dont le public ne semble pas se lasser.