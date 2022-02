Hamza sera présent au festival Les Ardentes

Hamza vient s'ajouter à l'incroyable line-up du festival Les Ardentes.

par Team Mouv'

Le festival Les Ardentes vient d'annoncer un nouveau nom sur leur line-up de folie. Comme si tous les autres noms ne suffisaient pas, Hamza viendra ambiancer la scène de son pays en juillet prochain.

Sauce God aux Ardentes

L'été approche et les festivals se dévoilent de plus en plus. Les Ardentes devrait notamment revoir le jour le 7, 8, 9 et 10 juillet 2022, pour le plus grand bonheur de tous et après deux longues années d'absence dues à la crise sanitaire.

À cette occasion, le festival belge a déjà dévoilé un line-up pour le moins impressionnant : Damso, Stromae, PNL, Ninho, Freeze Corleone, Megan Thee Stallion, Orelsan, Burna Boy, A$ap Rocky, PLK, SCH, Gazo, Zola, Sexion d'Assaut, Roddy Ricch ; une flopée de gros noms qui viendront régaler un public déjà très impatient de retrouver l'ambiance des festivals.

Alors que la programmation annonce déjà un festival bouillant, un énième nom est venu s'y ajouter, et pas n'importe lequel... En effet, ce 10 février, le festival a annoncé la présence de notre drilleur belge préféré. Hamza sera donc présent sur la scène de nos voisins le 8 juillet prochain.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Celui que tout le monde attend en 2022 et qui ne cesse de teaser des pépites fera donc son retour directement sur la scène de chez lui.