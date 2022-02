Hamza : le nouveau prince des feats ?

Omniprésent en featuring ces derniers mois, Hamza s’impose comme l’invité idéal du moment grâce à son efficacité et sa polyvalence.

par Genono

Depuis sa première percée avec le projet H24 en 2015, Hamza est longtemps resté cantonné à un statut intermédiaire, dans la hype, mais pas encore au niveau d’une grosse tête d’affiche. Il a continué à travailler, de projet en projet, pour imposer progressivement son univers et son style. Quelques moments importants rythment sa montée en puissance : la signature chez Rec.118, le premier disque d’or, les featurings avec Damso ou Sch, ou encore l’apparition au Bercy de Drake. Une nouvelle étape a été franchie ces derniers mois, avec de nombreuses sollicitations à apparaître sur les albums de gros noms du rap français.

Présent sur V (Vald), L’étrange histoire de M. Anderson (Laylow), Enna (PLK), QALF ( Damso), Vintage (Soolking), ou encore Drill FR (Gazo), des albums qui ont tous accroché au minimum un disque de platine, Hamza est devenu absolument incontournable en featuring. Quelles sont les qualités qui font du Sauce God l’actuel prince des featurings ?

Une excellente capacité d’adaptation

Qu’il s’agisse d’un banger trap, d’une vibe plutôt RnB, d’un gros titre radiophonique, ou d’une ambiance plus sombre, Hamza a l’avantage d’être un artiste tout-terrain. Sa discographie personnelle est en un bon exemple : certains projets sont clairement orientés chant / rnb, d’autres flirtent avec le reggaeton, tandis que les derniers prennent un virage drill très assumé.

Cette excellente capacité d’adaptation lui permet d’être vu comme le partenaire idéal pour de nombreux profils de rappeurs : il y a un monde entre Gazo à Soolking, mais le style d’Hamza correspond aussi bien à l’un qu’à l’autre. Il s’agit d’un gros avantage pour Hamza : là où d’autres artistes ne seront invités que sur un type précis de registre (Alpha Wann sur du kickage, Tayc sur du chant, Niska sur des bangers énergiques, etc), le belge a sa place partout. Les possibilités de collaborations sont donc démultipliées.

Du style

Parfois incomprise et donc moquée, l’attitude très américaine d’Hamza est devenue l’un de ses points forts. Dès ses premiers projets, alors qu’il était encore peu médiatisé, le rappeur affichait déjà des airs de star. Ses surnoms (Sauce God, New Michael Jackson), son franglais très assumé (au hasard : “J'crois qu'j'suis Kobe depuis qu'j'fuck ces bitches back-to-back / Sur ma mama j'peux pas fuck avec leur fake shit / Oh shawty, j'peux pas fuck avec une basic bitch”) ou encore sa dégaine particulière (il fallait oser le pantalon en cuir du clip de Destiny’s Child) en ont fait un artiste facilement identifiable par le public.

Il est donc judicieux d’inviter un tel personnage en featuring : pour un rappeur à l’univers trop fade, ou manquant de relief, la plus-value apportée par Hamza est évidente.

Le bon compromis entre chant et rap

Hamza a longtemps considéré qu’il faisait du “rap-chant”, une définition un peu fainéante mais finalement assez juste. Cette appellation rend bien compte de l’équilibre qui existe dans l'interprétation d’Hamza : le belge n’est jamais vraiment dans le rap pur et dur, mais il ne plonge jamais complètement dans le chant. Pour la majorité des rappeurs français, il s’agit du compromis parfait. L’importance qu’a pris la notion de mélodie dans la construction d’un hit a augmenté le niveau d’exigence général. Il est ainsi devenu rare de trouver des rappeurs se contentant de kicker sur 100% de leurs couplets et refrains. S’aventurer, au moins occasionnellement, sur des titres chantés, est aujourd’hui le minimum requis, à quelques exceptions près. Inviter Hamza en featuring a donc du sens. Pour ceux qui refusent encore de se laisser aller à pousser la chansonnette, laisser le bruxellois s’occuper de cette partie est idéal, puisque son interprétation est légère sans pour autant délaisser totalement l’aspect rap.

Un rappeur qui prend juste la place qu’il faut

Deux dangers existent quand un rappeur en convie un autre en featuring : qu’il se fasse déclasser sur son propre morceau ; ou que les auditeurs ne viennent que pour écouter l’invité. Dans le premier cas, la compétition peut être positive, poussant l’hôte à se surpasser pour ne pas faire pâle figure. Dans le deuxième cas, il faut savoir mettre son égo de côté, et accepter que l’accumulation de streams et de certifications est majoritairement dûe à la présence d’un nom plus gros que le sien.

Le cas d’Hamza permet d’éviter ces deux pièges. Premièrement, malgré la qualité de ses performances, le belge n’est pas un kickeur : sa présence est moins dangereuse que celle d’outshineurs comme Alpha Wann, Freeze Corleone, Alkpote ou Kaaris, des noms qui ont pu pondre des couplets un peu trop efficaces quand ils sont invités en featuring. Deuxièmement, il a tout juste le bon statut : il est parfaitement identifié par le public, il fait de bons chiffres, mais contrairement à un Ninho ou un Orelsan, son nom n’eclipsera pas celui de son hôte.

Il est efficace

Même si son style est particulier et ne plaît pas à tous les auditeurs, il est difficile de nier que le rappeur bruxellois faillit rarement à sa mission. Chacun de ses featurings, même les plus attendus, ont été couronnés de succès. Certains ont même carrément surpris : la collaboration avec Aya Nakamura, par exemple, a été saluée pour son art du contre-pied. Là où l’on pouvait s’attendre à un tube facile avec une recette déjà entendue, les deux artistes ont choisi une voie plus inattendue, accrochant des retours critiques franchement positifs.

Quand Hamza s’est essayé à la drill sur les deux volumes de 140BPM, personne n’a crié au scandale, là où Soso Maness ou Vald avaient dû affronter les hordes de haineux sur les réseaux sociaux quand ils s’étaient frottés au genre pour la première fois. Logique, donc que l’on n’hésite plus à inviter le Sauce God en featuring : quelle que soit la direction à donner au morceau, il y a très peu de chances qu’il n’atteigne pas sa cible.

