Hamza et Kekra ont enregistré ensemble

Hamza et Kekra aperçus en studio.

par Team Mouv'

Un featuring que l'on avait pas vu venir mais qu'on a hâte de découvrir semble avoir été enregistré en ce début février.

Connexion Bruxelles x Courbevoie

Connexion Bruxelles x Courbevoie en vue. Les rappeurs Hamza et Kekra ont été aperçus ensemble en studio. Les deux artistes se sont montrés très productifs en 2021 avec l'album Kekra pour le rappeur du 92 et 140 BPM 2 pour le belge et ils comptent bien enchainer en 2022.

Alors que l'on connait la facilité d'Hamza à collaborer avec d'autre acteurs du milieu, il est souvent rare de voir Kekra faire des collaborations. En effet, ce dernier n'a invité qu'un seul rappeur sur l'un de ses projets, à savoir Niska sur le morceau Vréalité. Cependant c'est lui qui est à l'origine de cette nouvelle puisque c'est à travers une de ses stories postée ce samedi 5 février qu'il a été aperçu en compagnie de l'auteur de PTSD en direct du studio.

Pour l'instant, nous ne savons pas si les deux rappeurs décideront de dévoiler la collaboration mais une chose est sûre cette story aura eu le mérite de nous donner l'eau à la bouche.