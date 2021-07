Hamza est de retour en studio.

par Team Mouv'

Retour au charbon pour Hamza, le rappeur belge à qui tout réussit, peut se vanter d'une carrière de 7 ans et de réussite coup sur coup . Son profil atypique lui permet de se réinventer sans fausses notes .

De retour en studio

C'est donc le grand retour en studio pour SauceGod, depuis la sortie de son dernier projet 140 BPM 2, sorti en Février dernier . Six mois plus tard, le très productif Hamza s'affiche en studio dans une vidéo partagée sur les réseaux dans laquelle on le voit posé en studio visiblement en train d'apprécier sa séance . On peut également remarquer que la mélodie que l'on entend est différente de son dernier projet où il était parti dans un délire drill . C'est ce que laisse supposer cet extrait inédit . On peut donc s'attendre à un nouveau chapitre dans la discographie d'Hamza, un retour aux sources RnB/Trap .

Du coté des fans, les réactions sont très positives, nombreux se réjouissent de "retrouver" le Hamza du début, celui qui parle de "sexe et d'amour" comme en témoignent certains fans . Une bonne nouvelle pour celui qui réussi tout ce qu'il entreprend : il y a donc peu de doute que le succès ne soit pas au rendez - vous . En attendant d'avoir plus d'informations sur ce que deviendra cet extrait, à savoir un titre ou un nouvel album pour la rentrée ( ? ) , vous pouvez toujours retrouver le très complet article de Genono sur la discographie décryptée d'Hamza.