Hamza enflamme la toile avec un nouvel extrait produit par Ponko

Le rappeur belge a dévoilé sur instagram une prod de Ponko sur laquelle il serait susceptible de poser.

par Team Mouv'

Lundi 6 septembre, Hamza a posté sur instagram une vidéo dans laquelle il partage un beat de Ponko. Il n’en fallait pas plus pour que les fans du rappeur l’interprètent comme l’annonce d’un prochain titre .

Depuis le début de l’année 2021 et son album 140 BPM 2, qui avait fait un carton parmi ses auditeurs, Hamza est resté plutôt calme . On a pu le retrouver dans son single Réel ( feat . Zed ) , ou sur l’album de Leto, sur le titre Benzo. Cependant, ses derniers posts sur instagram pourraient laisser envisager un retour du rappeur dans les prochains mois .

En effet, celui - ci a partagé en story un beat de son acolyte Ponko, dont on a déjà entendu le travail sur Mi Gyal, Tu me donnes des idées, Habibi ou encore God Bless ( feat . Damso ). Comme on sait que les deux artistes, lorsqu’ils s’associent, ont tendance à nous sortir des bangers, la toile s’est vite enflammée, imaginant le rappeur belge poser sur la prod de Ponko .

Les auditeurs ont par ailleurs été surpris d’entendre une prod plus douce, aux accents trap, s’éloignant de la drill pure qu’Hamza avait appris à maîtriser parfaitement . Le rappeur aurait - il envie de se diriger vers d’autres horizons musicales ?

Un probable retour en studio pour Hamza, qui pourrait sortir un nouveau projet avant 2022 . Et on l'attend toujours aussi fort et prêt à nous surprendre .