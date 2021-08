Hamza dévoile un morceau inédit en plein live Instagram

Hamza vient d'envoyer quelques notes exclusives en plein live Insta.

par Team Mouv'

Ce 23 août 2020 Hamza aka le Sauce God vient de dévoiler un petit extrait sympathique en plein live Instagram . Sur son compte officiel, il partage régulièrement des extrais inédits avec son public .

Ambiance "caliente"

A l'image, on retrouve Hamza dans la pénombre de son studio, en plein travail comme toujours . Il s'est fait un petit kiff en envoyant quelques notes de musiques exclusives aux plus de 600 fans qui regardaient le live . Pendant 30 secondes, on l'entend poser son flow sur une instrumentale rythmé et chaude, ça promet du grand Hamza !

Dans la suite, ça glisse tout le Week - end !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Hamza dans l'actu

On sait depuis la fin du mois de juillet que le rappeur bruxellois a récemment retrouvé le chemin du stud' . Pour l'heure on ne sait rien de ses plans : album ? mixtape ? projet commun ? Tout ce qui est sûr, c'est que le Sauce God est de retour derrière les fourneaux, récemment il y a d'ailleurs été aperçu aux côtés de Kalash !