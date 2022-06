Hamza dévoile un extrait inédit

Hamza va-t-il faire son grand retour ? Ca semble arriver puisqu'il a balancé un extrait inédit...

par Team Mouv'

Cela fait désormais un peu plus d'un an que le rappeur belge Hamza a sorti son dernier album en date, 140 BPM 2 . Un album 100% drill qui a plutôt bien été reçu, mais qui n'a pas permis aux non amateurs du genre de profiter pleinement du H. Depuis, il a été présent sur de nombreuses collaborations avec Guy2Bezbar, Niska, Alonzo, Vald ou encore SCH avec qui il a récemment performé en plein Zénith de Paris l'inédit Fade Up..

L'album pour bientôt ?

Lui qui nous avait promis une SauceGod Season en mars dernier, et bien il semble qu'elle soit en train d'arriver. En effet, Hamza a balancé en extrait sur son compte Instagram un extrait d'un morceau produit par Ponko :

Il en faut peu pour les fans pour s'enflammer, avec l'arrivée de l'été on espère que la SauceGod Season arrivera très bientôt.