Hamza balance un nouvel extrait avec Ponko à la prod

Hamza vient de partager un nouvel extrait de son sur les réseaux, où l'on entend une prod de Ponko.

par Team Mouv'

Le rappeur belge a dévoilé dans des stories Instagram quelques flows posés sur une prod de Ponko.

Hamza ne s'arrête décidément jamais : celui - ci poste extrait après extrait depuis plusieurs mois, nous mettant l'eau à la bouche . Ce mardi 26 octobre, c'est sur l'instagram de Ponko, beatmaker qui travaille régulièrement avec le rappeur belge, qu'on a pu entendre quelques notes du projet sur lequel il travaille .

Hamza, hyperactif

Après avoir sorti début 2020 son album 140 BPM 2, Hamza n'a pas chômé : on a pu le retrouver aux côtés de Zed dans Réel, mais également dans plusieurs featurings . De retour en studio dès juin, le maître de la drill a su s'imposer un peu partout, et on l'a entraperçu en studio avec de nombreuses personnes ces derniers temps, comme Kalash en juin, Damso en octobre ou Offset à l'occasion du passage de ce dernier à Paris . Ce dernier a également sorti une série de photos avec Tiakola, officialisant leur collaboration .

Ce nouvel extrait inédit, qui fait suite notamment à celui qu'il avait sorti en live, le 23 août, sur Instagram, et un autre en septembre, nous permet de voir les deux artistes écouter ensemble une de leurs productions . On y reconnaît le flow lancinant et chanté d'Hamza et les basses lourdes de son ami et beatmaker .

Toujours pas de date ou de précision quant aux détails de ce futur projet de Hamza, mais une chose est certaine : le belge charbonne, et il nous prépare des pépites .