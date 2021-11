Hamza annonce un projet pour 2022

Le rappeur belge Hamza déclare sortir son futur projet en 2022.

par Team Mouv'

Alors qu'il se montre de plus en plus présent en studio et qu'il a même lâché un extrait freestyle sur les réseaux, Hamza vient d'annoncer un retour pour 2022 .

Hamza est bientôt de retour

Le 5 février dernier, Hamza sortait son dernier album 140 BPM 2 . Un projet exclusivement drill qui comportait des collaborations avec Gazo, Guy2bezbar, Zed, Kaarisou encore Headie One. 140 BPM 2, qui faisait suite au mini EP 140 BPM sorti 1 an plus tôt, a été très bien reçu par les fans du rappeur belge mais avait les défauts de ses qualités : ne proposer qu'un même type musical .

Les auditeurs attendaient donc le retour d'un Hamza aux multiples couleurs artistiques et l'auteur de Paradise vient de faire une annonce qui risque de leur plaire . En effet il a confié que son prochain album sortira en 2022 et que certains extraits paraitront avant .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une super nouvelle donc pour ceux qui ont hâte de retrouver Hamza sur des sonorités plus dancehall, trap en passant ou RnB .