Hache-P envahit le terrain dans le clip survolté "FC Gobelins"

Hache-P vient de dévoiler le clip du titre "FC Gobelins"

par Team Mouv'

Hache - P vient tout juste de nous envoyer en pleine tête le clip survolté de son dernier single intitulé FC Gobelins . Dans ce visuel réalisé par KMF, on peut l'apercevoir entouré de son équipe ( S/O Dehmo ) entre le stade de foot du FC Gobelins et les rues de paname qu'il aime tant arpenter .

Hache - P monstrueux

Tel un footeux qui défraye la chronique, Hache - P se met en scène dans la peau du leader du FC Gobelins. Entre le plateau de conférence de presse, les vestiaires et le terrain, Hache - P rappe un texte teinté d'égotip et de rimes enflammées sur une prod futuriste et entrainante signée Ogy beat.

Le H dans l'actu

En début d'année, l'ancien de la MZ avait frappé fort en dévoilant le clip délirant de son titre Koupelakette . Le vendredi 19 avril 2019, il dévoilait 14 titres dont 6 feats avec Lartiste, Seth Gueko, Chilly, Marlo Flexxx, Dehmo ( un de ces compères du groupe MZ ) et Black M en sortant son album intitulé ROCK'N'ROLL .