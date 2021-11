Guy2Bezbar nous régale sur Colors avec "Cracklanders"

Guy2Bezbar enchaîne et dévoile "Cracklanders" sur Colors.

par Team Mouv'

La semaine est chargée pour Guy2Bezbar, qui est présent sur Le Classico Organisé, ainsi qu'avec la sortie d'une nouvelle vidéo sur Colors . À 18h ce jeudi 4 novembre, la chaîne allemande a dévoilé cette nouvelle vidéo de Guy2Bezbar, qui nous régale devant un magnifique bleu dégradé .

Comme à son habitude, le rappeur du 18ème nous livre sa plus belle prestation, pendant 3'20, sur une incroyable prod de Platinumwav & Richie Beats . Le titre est aussi présent sur les plateformes de streaming, et sera extrait de son premier album intitulé COCO JOJO, prévu pour le 19 novembre et composé de 20 morceaux .

Une chose est sûre, toutes les étoiles sont alignées pour Guy2 à l'approche de son album, entre ce Colors et sa présence sur Classico Organisé, le futur s'annonce radieux.