Guy2Bezbar et SDM nominés aux BET Awards 2022

Guy2Bezbar et SDM s'envolent pour les BET Awards 2022.

par Team Mouv'

La liste de rappeurs français aux BET Awards 2022 continue de s'allonger avec les nominations de Guy2Bezbar et de SDM, dévoilées récemment.

Ils tuent ça

Le rap français dépassent toutes les frontières. Après l'annonce des nominations de Dinos et Tayc dans la catégorie du Meilleur artiste international, voilà qu'SDM et Guy2Bezbar viennent s'ajouter à la liste des nominés de cette édition 2022 des BET Award, au milieu de grands noms tels que Kanye West, Drake, The Weeknd, Future, Doja Cat...

En effet, le "Cuisto en chef" et notre Coco Jojo national ont reçu la bonne nouvelle ce mardi 7 juin, à l'approche de la cérémonie qui aura lieu de 26 juin prochain. Et c'est dans la catégorie du *Meilleur Nouvel Artiste International,* que les artistes seront en lice pour représenter la France face notamment à Young Stunna, Pheelz, MD Chefe, Digga D, Cleo Sol ou encore Ayra Starr.

Des nominations qui traduisent l'ampleur du succès des deux rappeurs à l'échelle mondiale.