Guy2Bezbar est chaud pour un feat avec Angèle

Guy2Bezbar annonce qu'il ne serait pas contre un featuring avec Angèle.

par Team Mouv'

Angèle, la grande favorite du rap francophone ? C'est ce qu'il semblerait, tant les rappeurs se bousculent pour collaborer avec la chanteuse belge. Guy2Bezbar ajoute son nom à cette longue liste en déclarant qu'il aimerait travailler avec elle comme il l'a affirmé sur Skyrock.

Après les Dalton, qui avaient déclaré arrêter leurs rodéos urbains en échange d'une collab avec Angèle, ou Orelsan, qui a émis l'idée de gratter des lignes avec la chanteuse, c'est Guy2Bezbar qui remet le couvert en annonçant que, comme beaucoup d'autres artistes, il rêve d'un featuring avec la jeune musicienne belge.

Un featuring improbable?

Angèle a, de fait, multiplié les chansons avec des figures du rap : que ce soit avec Damso pour Silence, avec Swing pour S'en Aller, ou son frère Roméo Elvis pour plusieurs titres, la jeune chanteuse n'a jamais caché son attirance pour le genre. Et il semblerait que sa voix claire et suave et son ton à la fois charmeur et enfantin savent plaire aux rappeurs, qui jouent avec le contraste des genres.

De retour sur la scène musicale après une longue pause, Angèle a sorti Bruxelles Je t'Aime, signant ainsi les premières notes d'un album à venir, NONANTE-CINQ. Toujours aussi populaire, la chanteuse de Balance ton Quoi a explosé les scores dès la première semaine, et confirme son poids dans l'univers musical francophone.

Quant à Guy2Bezbar, il est en pleine ascension, et a travaillé avec de nombreux gros noms récemment, comme Jul pour le Classico Organisé ou Niska sur sa mixtape Le Monde est Méchant. De là à l'imaginer faire le feat de ses rêves avec Angèle, il n'y a qu'un pas : le rappeur de Barbès a déjà su nous surprendre avec des succès inattendus.

Une grosse collab, donc, entre deux artistes très différents, mais que l'amour du rap pourrait rapprocher. Et on avoue que comme Guy, on fantasme un peu de voir les deux musiciens ensemble dans un morceau… en espérant que l'info aille jusqu'aux oreilles d'Angèle.