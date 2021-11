Guy2Bezbar dévoile son premier album "COCO JOJO"

Guy2Bezbar vient de sortir son premier album "COCO JOJO".

Annoncé il y a un mois, le premier album studio de Guy2Bezbar vient de sortir ce vendredi 19 novembre . Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça flingue !

Guy2Bezbar ne compte plus jouer le rookie

Deux semaines après nous avoir régalé sur Colors avec son morceau Cracklanders, le rappeur de Barbes envoie COCO JOJO. Un album de 18 titres dans lequel on retrouve de grosses têtes d'affiches comme Hamza, Tayc ou encore Zkr, mais aussi des rappeurs de son quartier comme Junior Bvndo et Rapi Sati .

Dans ce projet on fait face à un Guy2Bezbar très énergique, comme à son habitude . Enchainant couplets saccadés et gimmicks dont lui seul à le secret, l'auteur de Bebeto propose un projet à sa couleur qui saura plaire à bon nombre d'auditeurs . De la trap à des bangers dansants en passant par des sons plus mélodieux, le rappeur de Barbes fait étalage de toutes ses compétences tout en proposant un album très cohérent .

Après avoir sorti de nombreux singles à succès, Guy2Bezbar compte bien s'affirmer comme une des têtes d'affiches du rap français avec son album COCO JOJO.