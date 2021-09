Guizmo tease son retour

Guizmo a annoncé son retour sur les réseaux sociaux.

par Team Mouv'

Après presque un an d'absence, Guizmo est de retour : sur Twitter, l'artiste a annoncé sa réapparition prochaine . Et on a hâte .

Il a suffi de six mots à Guizmo pour faire frissonner tous ses fans : le rappeur parisien, qui n'était pas apparu publiquement depuis quelques temps, a annoncé revenir bientôt. Sur les réseaux, ce dernier a en effet déclaré : "Le renard sort de sa tanière ! ", en d'autres termes, Guizmo s'est remis au travail .

Un rappeur au flow touchant et intemporel

La dernière fois qu'on a écouté le renard, c'était début 2021 dans son titre Les Codes, qui nous avait fait vibrer. Mais depuis 2020 et son disque Lamine, le rappeur parisien n'a pas sorti de nouvel album . Si la pandémie a peut - être forcé l'artiste a prendre une pause, il semble que celui - ci est enfin repris l'écriture, et qu'un nouveau projet est en préparation.

Guizmo, qui est né en 1991 à Paris, a toujours été un rappeur "a fleur de peau", jouant avec les codes de la rue et un flow boom - bap intemporel . Rappeur du sombre, l'artiste est en proie à de nombreux démons qui ne l'ont pourtant jamais empêché d'être productif . Apparu aux yeux du public dans les années 2010, le renard avait vite fait battre les cœurs des fans de rap français .

A l'époque, celui - ci déclarait “si je dois continuer à rapper des histoires de rue à trente ans pour vendre des CDs … J’espère qu’à cet âge là j’aurai un pavillon, une femme, des enfants et que je prendrai du bon temps ” . Aujourd'hui, le renard a 30 ans, mais il ne semble pas avoir envie d'arrêter le rap . Et c'est pour notre plus grand plaisir, parce que ça lui va bien .