Guizmo joue avec "Les Codes" de la rue dans son dernier morceau

Guizi-ouzou est de retour avec un morceau intitulé "Les Codes" et la suite de son grand concours Y&W.

par Team Mouv'

Une image animée en 3D, une boucle old - school et un flow tellement chaud que les sous - titres défilent à toute vitesse : c'est la recette que Guizmo nous cuisine à la perfection depuis des années maintenant . Comme Manifeste, André ou encore Sur Place, Guiziouzou vient de balancer Les Codes, un son tout juste tombé du mic et qui devrait inspirer plus d'un "renard" !

Un petit coup de Old - school ?

Sur une instru old school comme Guiz les aime, le rappeur décrit son passé de petit titi parisien qui préférait errer dans les rues de la capitale plutôt que de cirer les bancs d'école. Avec sa rage et son style qu'on lui connait, Guizmo enchaîne les rimes acérées : "La vie c'est couci - couça, parfois l'moral est cassé . Me demande pas "c'est quoi ça ? ! " Et fais pas l'macaque ici ! "

2eme étape du concours Y & W

Très proche de son public qu'il appelle ses "Renards", Guizmo compte continuer son concours lancé récemment pour faire gagner à ses fans des enregistrements musicaux et d'autres cadeaux en rapport avec la musique . Et comme d'hab, les renards vont devoir rapper !

En même temps que la sortie du morceau Les Codes, le rappeur de Villeneuve - La - Garenne a annoncé la seconde partie du concours. Il avait déjà sélectionné les 100 meilleurs freestyleurs qui avaient répondu présents lors de la première étape . Il va falloir continuer a réduire le nombre de MC, et ça se fera sur cette nouvelle instru signée DJ Lordmac !

Le principe de ce concours Y & W TV est simple, il faut rapper 59 sec sur des instrus désignées par le rappeur lui même pour espérer gagner l’enregistrement d’un EP 5 titres 1clip + 1 feat avec Guiziouzou en chair et en os . Alors prenez vos mics et bonne chance aux candidats sélectionnés pour cette seconde étape !