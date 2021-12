Guizmo balance son 10ème album, "10 Ans"

Guizmo célèbre ses 10 ans de carrière avec un nouvel album.

Guizmo c'est 10 ans de carrière et pour fêter ça, il a décidé d'envoyer son 10ème album, justement intitulé 10 Ans .

"10 Ans"

Fin novembre, Guizmo annonçait la sortie de son dixième album, 10 Ans. Un album qui, comme son nom l'indique, vient marquer les 10 ans de carrière du rappeur de Villeneuve - la - Garenne depuis son tout premier projet . Ce vendredi 17 décembre sortait donc ce projet composé de 15 titres et dans lequel on peut retrouver des collaboration avec Taiz, Klem et Atanih .

Avec cet album, Guizmo ne déroge pas à son style habituel et continue de nous régaler avec sa technique et ses flow kickés . Pour ce qui est de l'univers musical, 10 Ans, nous offre une majorité de son mélancoliques ou sombre mais il subsiste quelques morceaux plus ouvert comme Beuhverly Hills ou encore Guiz & Teez .

Ceux qui auront acheté l'album, auront la chance de ne pas seulement posséder le CD mais également une Bande - Dessinée qui retracera le parcours de Guizmo . Une belle manière pour l'auteur de Seyar de marquer le coup pour un album qui risque de lui tenir à cœur .