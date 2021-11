Guizmo annonce la sortie de son 10ème album accompagné d'une BD

Guizmo lance la précommande de son 10ème album accompagné d'une BD.

Fin septembre l'auteur de Attendez-moi teasait son retour près d'1 an après la sortie de son dernier projet en date, Lamine.

10 ans de carrière, 10ème album

Il a suffi de six mots à Guizmo pour faire frissonner tous ses fans. Sur les réseaux, ce dernier a en effet déclaré "Le renard sort de sa tanière !", en d'autres termes, il s'est remis au travail.

Quasiment deux mois après cette déclaration, le rappeur de Villeneuve-la-Garenne annonce officiellement son retour musical en lançant la précommande de son dixième album, 10 Ans. Un album qui, comme son nom l'indique, viendra marquer les 10 ans de carrière de Guizmo depuis son tout premier projet.

10 Ans sortira le 17 décembre et sera composé de 15 titres inédits. Ceux qui auront acheté l'album auront la chance de ne pas seulement posséder le CD mais également une Bande-Dessinée qui retracera le parcours de Guizmo.

Et alors que le rappeur a fêté cette année ses 30 ans et qu'il avait déclaré : “s _ i je dois continuer à rapper des histoires de rue à trente ans pour vendre des CDs … _ J’espère qu’à cet âge là j’aurai un pavillon, une femme, des enfants et que je prendrai du bon temps ”, sa productivité et son envie semblent rester intacte au fils des années.