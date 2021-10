Gringe : “l’album d’Orelsan est fou”

Gringe prévient les internautes que le prochain album d'Orelsan est "fou".

Orelsan dévoilera son album le 19 novembre, en attendant certains de ses proches commencent à nous faire saliver d'avance.

Version "Athena" pour Gringe

Cette semaine Orelsan a enfin dévoilé toutes les informations concernant son prochain album, Civilisation. Que ce soit le titre, la date de sortie, la tracklist, les invités ou même l'annonce des 15 éditions spéciales rien ne semble avoir été oublié par le rappeur caennais.

Il ne reste donc plus qu'à attendre le vendredi 19 novembre pour découvrir ce qui reste le plus important, la musique. Et à ce sujet là son binôme dans le groupe Casseurs Flowters, Gringe annonce : "L'album est fou". Alors que la précommande du nouveau projet d'Orel est disponible depuis ce vendredi 29 octobre son ami de toujours donc fait un commentaire assez élogieux sur ce dernier et ajoute que sa version préférée des éditions spéciales est la version "Athena".

Présent sur la track 11, Casseurs Flowteurs Infity, Gringe fait parti des 4 invités avec Skread et les Neptunes. Des featurings que l'on a désormais hâte de découvrir.