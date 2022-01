Gringe en studio avec DJ Pone, un retour en solo pour bientôt ?

Une story de DJ Pone avec Gringe tease un potentiel futur projet pour ce dernier.

par Team Mouv'

Gringe serait-il de retour en 2022 ? Tous les espoirs sont permis depuis que DJ Pone a publié une story où le rappeur de Poitiers apparaît, laissant envisager un futur projet.

L'ancien des Casseurs Flowters n'a pas dit son dernier mot. Quatre ans après la sortie d'***Enfant Lune,* son premier album solo, Gringe pourrait bien être de retour... c'est en tout cas ce que laisse imaginer la story de DJ Pone, qui travaille sur les prods de Gringe, et qui a partagé une vidéo où il apparaît avec lui dans un studio.**

2022, l'année du retour de Gringe ?

Dans la vidéo postée par DJ Pone sur son Instagram et repartagée par Gringe lui-même, on voit les deux musiciens s'ambiancer en studio. Quelques notes qui nous laissent deviner une prod lourde et mélancolique, sur laquelle, malheureusement, on n'a pas encore le privilège d'entendre la voix de Gringe - mais celui-ci semble prêt à poser un couplet à tout moment.

Gringe fait partie de cette catégorie d'artistes multi-casquettes. D'abord en duo avec Orelsan pour les Casseurs Flowters, puis avec lui dans *Bloqués,* la mini-série humoristique du Petit Journal. Acteur aussi bien que musicien, il est apparu dans plusieurs films comme Comment c'est loin, *Les Chatouilles***, ou plus récemment dans la [série *Validé.***](https://www.mouv.fr/themes/valide)

Depuis la sortie d'***Enfant Lune* en 2019, on n'avait que peu de nouvelles de l'artiste. Celui-ci est bien apparu en featuring avec plusieurs rappeurs - la dernière collaboration en date étant celle avec [Orelsan pour son album *Civilisation](https://www.mouv.fr/musique/rap-fr/gringe-l-album-d-orelsan-est-fou) sur le titre Casseurs Flowters Infinity,* mais est resté discret du point de vue de ses projets personnels, outre la sortie de son livre *Ensemble, on aboie en silence*, qui date de 2020.**

La nouvelle année est donc peut-être synonyme de renouveau pour Gringe, qui semble avoir repris la route du rap game, pour notre plus grand plaisir.