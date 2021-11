Green Montana x Guy2Bezbar : un feat a été enregistré

Green Montana et Guy2Bezbar ont enregistré une collaboration.

par Team Mouv'

C'est une collaboration que l'on avait pas forcement vu venir mais qui sur le papier est très alléchante. Le belge Green Montana et le rappeur de Barbes, Guy2Bezbar, se sont retrouvés au studio ce dimanche 28 novembre pour enregistrer un featuring.

Un featuring surprenant mais alléchant

Le petit protégé de Booba a fêté, fin octobre, les 1 an de son premier album Alaska et semble de plus en plus proche de sortir un nouveau projet. De son côté, Guy2Bezbar vient de sortir son album COCO JOJO le 19 novembre, projet qui s'est vendu à 9150 exemplaires en première semaine.

Si de prime à bord cette association ne parait pas évidente c'est que les deux artistes ont une musicalité très différente. En effet, Green Montana a une musicalité plutôt mélodieuse, mélancolique tandis que l'auteur de Fendi love évolue dans un style un peu plus énergique, entouré de tempos rapides.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Malgré ces différences, il est fort probable, au vu de leur talent respectif, que les deux rappeurs aient trouvé l'alchimie qui leur correspondait. Et généralement ce sont les collaborations que l'on attend le moins qui nous surprennent le plus. Alors maintenant il ne reste plus qu'à savoir quand sortira ce titre afin de savoir sur quel terrain Green Montana et Guy2Bezbar sont allés.