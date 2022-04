Green Montana : "un album commun avec SDM ? C'est le moment là..."

Invité dans Mouv' Rap Club, Green Montana se dit chaud pour un projet commun avec SDM.

par Team Mouv'

Green Montana nous a offert le morceau Waldorf Astoria fin janvier dernier, pour nous préparer à son prochain opus qu'il a officialisé : Nostalgia+ sortira le 15 avril prochain. Pour le plus grands kifs de ses fans, Green a prévu 18 titres dont 2 featurings de choix : le Coco Jojo Guy2Bezbar et son poto du 92i SDM.

Invité de Mouv' Rap Club ce jeudi 07 avril autour de la table avec Pascal Cefran, Ismaël, Laure et DJ Serom, le Belge est revenu sur son album, sa création, son univers, les producteurs avec qui il a travaillé et bien évidemment ses deux collaborations sur Nostalgia+.

Green Montana x SDM, l'album commun pour bientôt ?

En effet, au cours de l'interview, Green Montana a évoqué sa relation d'artiste avec SDM. Pour ce qui est de leur morceau Neymar Jr sur Nostalgia+, Greentana nous a expliqué leur travail dessus : *"Je lui ai dis j'ai un son là, c'est un son où tu dois posé et il a dit direct et il a kiffé a mélodie. C'est une rythmique drill, assez lumineux et je voyais ça comme un match retour. On l'a fait en one shot, on se comprend bien, c'est facile d'être en studio avec lui, il a plein d'inspis, il va directement . On a une bonne alchimie."*

Et quand on lui dit qu'on a envie d'un album commun entre les deux, le rappeur ne dit pas non :

"Ah c'est le moment... Ouais ça pourrait être chaud !'

En tout cas on a hâte d'entendre ce match retour entre les deux artistes et encore plus de voir arriver un album commun !