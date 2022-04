Green Montana : les chiffres de sa belle première semaine dévoilés

Les chiffres de ventes de la première semaine de Green Montana viennent d'être dévoilés.

C'est un moment attendu par les artistes, chaque vendredi les chiffres de première semaine tombent et déterminent le classement des meilleures ventes de la semaine.

Numéro 1 du Top !

Vendredi 15 avril, le rappeur belge sort son deuxième album studio, NOSTALGIA +. Un album composé de 18 morceaux et dans lequel on retrouve les ingrédients qui font le succès de Green : de superbes mélodies, une ambiance planante et des ballades chaudes . Pour ce projet, l'auteur de ALASKA a fait appel à deux de ses compères, Guy2Bezbar et SDM et le moins que l'on puisse dire c'est que les auditeurs ont été satisfait.

En cette fin de semaine, les chiffres de vente de première semaine sont tombés. Et ces derniers nous apprennent que Green Montana a réalisé 7 973 équivalent ventes. Un très beau score qui lui permet d'être à la première place des ventes d'albums de cette semaine.

Avec son premier album, ALASKA, Green avait vendu 2 228 exemplaires en première semaine. Avec le succès de Nostalgia +, il quadruple, presque, ce score et prouve qu'il devient un membre non négligeable du paysage rap francophone.