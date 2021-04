Gradur : un twittos lui propose un combat, il le remballe de la meilleure des manières

C'est bien connu, Gradur aime vanner, et il excelle dans ce domaine !

par Team Mouv'

Plutôt discret côté musique depuis qu'il a raflé le prix du titre le plus streamé aux Victoires de la musique avec son hit Ne reviens pas feat Heuss L'Enfoiré, Gradur est toujours très actif sur les réseaux .

"Va dormir"

Après avoir partagés ses vacances aux Maldives avec les internautes, le rappeur du 59 vient de remettre en place un twittos un peu foufou qui se disait chaud à le prendre en 1 contre 1 en lutte greco - romaine .

"Je suis pratiquement sûr qu’en 1v1 j’arrive à prendre Gradur à la lutte greco - romaine" écrivait le twittos tout excité . Mais c'était sans compter sur la répartie cinglante de notre Gradi national : "Il y a des gens qui pensent à faire de l'argent, s'en sortir dans la vie, fonder une famille et toi tu penses a faire de la lutte avec moi mdr ?" s'amuse le rappeur de Roubaix, "Pardon mais va dormir" tacle t - il pour conclure .

En début d'année déjà, Gradur avait fait passer un message de paix et encourageait ses fans à prendre conscience de leurs actes dans son message de bonne année : "Trop de disparition, trop de meurtres trop d’amalgames trop de haine . Espérons une meilleure année pour 2021 et ne vous laissez pas manipuler par les réseaux et la TV ." expliquait - il .

Gradur aime bien la "bagarre"

Il faut tout de même noter que défier Gradur à la lutte nécessite un certaine confiance en soi, voir même un petit pet' au casque. L'ancien footeux au gabarit de rugbyman est un amoureux des sports de combats et il aime assister aux évènements de l'UFC . D'ailleurs, il a récemment encensé Françis "Le Prédateur" Ngannou lors de sa victoire face à Stipe Mioccic ! On imagine aussi la joie du Sheguey ce week - end devant sa télé lorsqu'il a vu Kamaru Usman faire tomber Jorge Masvidal et offrir à l'Afrique une 3ème ceinture de champion du monde ( Ngannou, Usman, Adesanya ) ! Alors restez tranquille avec Gradidur !