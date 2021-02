Gradur : son hit feat Heuss l'Enfoiré récompensé aux Victoires de la Musique

La connexion festive "Ne reviens pas" entre Gradur et Heuss l'Enfoiré continue de s'imposer.

par Team Mouv'

"Oui c'est nous les grosses moulas" et bien c'est le cas de le dire pour le rappeur du 59 Gradur. On ne vous présente plus son hit Ne reviens pas featuring Heuss l'Enfoiré. La connexion festive entre les deux rappeurs sortie sur le dernier album du Sheguey . Après trois ans d'absence, Gradur avait fait son retour le 29 novembre 2019 avec son troisième album studio, intitulé Zone 59 .

Hyper dansant et rythmé le morceau produit par le hitmaker Zeg P reprend l'air du fameux tube I'm Blue d'Eiffel 65 et son clip festif cumule presque les 153 millions de vues sur YouTube . Le tube a d'ailleurs été est le titre le plus écouté sur Deezer le soir du 31 décembre 2019 .

Nommé aux Victoires de la Musique dans la catégorie du titre le plus streamé, le rappeur de Roubaix très fier et "honoré" d'inaugurer cette nouvelle catégorie aux Victoires est reparti avec la récompense .

Gradur s'est confié à BFMTV sur le stream, son évolution et a déclaré : "__La musique urbaine a une place prépondérante à l'échelle nationale et pour moi c'est tout à fait normal qu'on crée une catégorie pour honorer la musique urbaine"

Gradur s'est aussi exprimé sur ses réseaux : fierté, remerciements… bravo à lui !