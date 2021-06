Gradur récupère les maillots de CR7 et Mbappé après France-Portugal

Gradur comme un gamin dans les gradins.

par Team Mouv'

Gradur est un fan de sport et il est du genre à aller sur le terrain voir les compétition en réel . Il n'a pas hésité à se rendre sur place pour voir les matchs de l'Euro en Hongrie . Fan de CR7 et Mbappé, il n'est pas parti bredouille du fameux France - Portugal .

Au plus près des joueurs de foot

On se souvient de la colère de Gradur en janvier lorsque Conor McGregor a perdu contre Dustin Poirier à Abou Dabi et son fameux "Tu m'as déçu enfo * ré" . Pour l'Euro cette fois - ci, il s'est déplacé jusqu'en Hongrie pour suivre les matchs . Hier 23 juin, c'est un rappeur euphorique par le but de Benzema qu'on retrouve dans les tribunes du Puskas Arena . Il lance sur Insta : "Quel match incroyable et quel plaisir de voir benzema vs CR7 . Un kiff total . Merci Mama Mbappe pour les plug 👕". Gradidur a même pu repartir avec les maillots du match de CR7 et Mbappé . Que demander de plus ?

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Gradur bien entouré dans les tribunes

Dans ses stories Insta, on voit les frères BigFlo et Oli dans les gradins hongrois pour ce dernier match de la phase des poules . Gradur était aussi accompagné de deux fans sur place . Il va d'ailleurs récidiver et offrir deux places grâce à un jeu concours Insta comme il l'explique dans son post : "Bon qui veut venir avec moi pour les 8eme de final à Bucarest les gars ?? Like et identifie 4 potes à toi et j’en choisirai 1 ou 2 pour venir avec moi lets go"__ . Qui n'a pas envie de supporter les Bleus et vivre une soirée de folie aux côtés du rappeur ?