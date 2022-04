Gradur offre une Porsche à sa femme

Gradur sort le grand jeu en offrant un Porsche Macan à sa compagne.

Papa de deux enfants, Gradur est peu présent sur la scène du rap français depuis son dernier album en 2020. Et pour cause, celui-ci semble se consacrer pleinement à sa vie de famille. Désormais résidant de Dubaï, le rappeur a offert une magnifique Porsche Macan à sa femme pour son anniversaire.

Un bolide à plus de 60 000€

Discret du côté de sa musique, Gradur reste tout de même présent sur ses réseaux sociaux pour partager quelques aspects de son quotidien, et pas n'importe lesquels. En effet, celui qui reste très intimiste quand il s'agit de sa vie privée vit visiblement sa meilleure vie en famille et aux quatres coins du monde. Posant récemment aux côtés de Ronaldinho ou encore Mike Tyson, le rappeur qui vient de recevoir un single de platine pour son hit Truc de choses avec Franglish a prouvé, ce lundi 4 avril, que l'amour n'a vraiment pas de prix.

À l'occasion de l'anniversaire de sa femme avec laquelle il est marié depuis 2017, Gradur lui a réservé une surprise de taille en lui offrant une sublime Porsche Macan avec un intérieur en cuir rouge, un modèle de luxe dont le coût s'élève à plus de 60 000€. Et pour marquer le coup, l'auteur de Ne reviens pas a partagé la réaction de sa compagne sur ses réseaux sociaux. De quoi faire rêver plus d'un.

Capture d'écran story Instagram @gradurofficiel243

