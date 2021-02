GLK et Kelle lâchent le clip mélancolique "Pas le choix"

GLK et Kelle nous balancent le clip de "Pas le choix" !

par Team Mouv'

En 2020 il sortait son album Indécis puis Indécis Part . 2, en 2021, il est déjà de retour avec un morceau clipé . C'est bien de GLK qu'on parle et de son morceau Pas le choix en featuring avec Kelle, sorti ce 11 février et qui s'accompagne d'un clip ultra réussi .

L'impression d'avoir vécu ce que tu ne vivras jamais

La vidéo s'ouvre dans une atmosphère très nostalgique : c'est sur un air de piano et sous un ciel gris que l'on voit GLK sortir de son bâtiment et nous entrainer dans son univers dès la première phrase . De nombreux plans font l'effet de portraits de l'entourage du rappeur de Bobigny ( qui apparait souvent bâillonné avec du gros scotch pour un rendu ultra symbolique ) portés par une mélodie douce.

Cette ambiance mélancolique est renforcée par le duo explosif que forment GLK et Kelle, qui nous délivrent une performance on ne peut plus touchante, au moyen notamment d'un refrain chanté très fort. Du côté des paroles, le thème général abordé est celui des choix, des amitiés fortes qu'on croyait invincibles mais qui ne résistent visiblement pas à tout .