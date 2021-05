Gims x Nekfeu : un featuring annoncé !

Sur Instagram, Gims vient d'annoncer un featuring avec Nekfeu.

Après une fin d'année 2020 très chargée pour Nekfeu, le rappeur de Paris Sud va livrer son premier couplet en 2021, et il a choisi l'album de Gims. En effet, sur les réseaux sociaux, l'ex membre de la Sexion d'Assaut a annoncé la tracklist de son projet Les vestiges du Fléau, sur lequel on retrouve le nom du Fennec, mais pas que .

Le Fléau, la réédition

Fin avril, Gims a annoncé la réédition de son album Le Fléau, qui s'intitulera Les vestiges du Fléau. Après une cover absolument dingue créée par Fifou, le rappeur a livré aujourd'hui le tracklisting complet de cet opus qui sortira le 28 mai prochain .

Dessus, on retrouvera 10 nouveaux morceaux, avec des participations très attendues de Nekfeu ( C'est quoi l'del ), Jul et SCH ( GJS ), Naza, Dadju et Slimane mais aussi Dhurata Dora, Inso Le Véritable, Mohamed Ramadan et Rayvanny . Un casting 5 étoiles, qui devrait permettre d'attirer tous les regards sur cette nouvelle sortie .

Le teaser complet est disponible ci - dessous, et l'album est déjà en précommande .

