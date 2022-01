Gims souhaite redemander la nationalité française

Gims s'est confié sur son souhait de refaire une demande pour obtenir la nationalité française.

par Team Mouv'

Interviewé par le Journal Du Dimanche, Gims s'est confié sur son souhait de devenir Français, alors que la nationalité lui a déjà été refusée une fois.

Ne pas être Français est apparemment une grande frustration pour Gims. Connu comme un des plus grands rappeurs du rap game en France, Gims n'a pourtant pas la nationalité française : né à Kinshasa au Congo en 1986, le rappeur de Bella n'est arrivé en France qu'à ses deux ans, alors que ses parents fuyaient le Zaïre. Ayant ensuite grandi et fait sa carrière dans l'hexagone, il regrette à présent de ne pas en posséder la nationalité, qu'il s'est déjà vue refuser en 2018.

Un premier refus aux raisons controversées

Gims explique ainsi : *"c'est l'un de mes plus grands regrets. Tous mes souvenirs sont en France*", avant d'affirmer "je suis français dans l'âme, dans le coeur", "je suis un drapeau français à moi tout seul (...) Quand je voyage au Qatar, aux Etats-Unis... je me présente comme un artiste français. Pas congolais". Et il ne compte pas en rester là : "je referai une demande de nationalité. Je suis quelqu'un de très patient, pas du genre à baisser les bras".

Selon lui, le premier refus est lié à un délit qu'il aurait commis quand il était mineur. Mais l'artiste de Sapés comme Jamais insiste : "mon casier est vierge". Selon Le Parisien, qui a mené une enquête approfondie sur Gims, sa première demande de naturalisation, déposée en 2017, s'est "enlisée"; mais ce refus serait apparemment dû à *"des défauts de paiement d'amendes pour des délits routiers et son incapacité à établir en France le centre de ses intérêts matériels" - * Gims vit en effet au Maroc. Il aurait alors demandé personnellement conseil à Brigitte Macron, en vain.

Si la personnalité de Gims peut faire polémique, comme lors de son coup de gueule au nouvel an, pour lequel il s'est excusé, il n'en reste que le rappeur est un monument culturel de la francophonie, grâce au succès de ses chansons en France. Ce qui lui manque, il le dit lui même, c'est le "papier officiel". En attendant, il ne fait que connaître des sommets, et a déjà annoncé un nouveau projet avec son frère, Dadju.