Gims s'offre une Audemar Piguet estimée à plusieurs milliers de dollars

Fidèle à ses habitudes, Gims s'est exposé avec une nouvelle montre de luxe Audemars Piguet et son prix est étonnant.

Gims et ses montres de luxe épisode on ne sait plus combien. Le rappeur a dévoilé il y a quelques jours sa nouvelle acquisition et on connait maintenant son prix pour le moins exorbitant.

Un modèle à plus de 300 000 dollars

On connait maintenant la passion de Gims pour l'horlogerie, et pas n'importe laquelle puisque celui-ci a l'habitude de s'offrir de beaux bijoux d'une valeur parfois inestimable. Si certains rappeurs sont passionnés de voitures, lui est plutôt un amateur de la maison Audemars Piguet. Celui qui a récemment été nommé ambassadeur culturel du Congo aux côtés de son frère, prend tout autant de plaisir sur scène qu'à partager sa collection de montres souvent rares sur Instagram. En juillet dernier, Gims s'était déjà exposé avec l'édition collector Black Panther d'Audemars Piguet : une oeuvre d'art à la "modique" somme de 162 000 dollars.

Ce dimanche 6 février, Meugui est revenu nous dévoiler son tout nouveau bijou, fièrement porté à son poignet : une Royal Oak en or blanc 18 carats et aux finitions givrées. Et ce n'est pas tout, celle-ci est sertie de seulement 32 diamants et est entourée d'une facette arc-en-ciel.

Selon certaines pages spécialisées dont @celebwatchspotter sur Instagram, ce modèle est d'une telle rareté qu'il est vendu à l'origine sur liste par Audemars Piguet à un prix estimé entre 85 000 et 115 000 dollars mais sa valeur marchande actuelle se situe aux alentours des 300 000 voire 400 000 dollars. Rien que ça.