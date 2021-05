Gims raconte comment s'est fait le feat avec Nekfeu

Attendu comme jamais, le feat Gims X Nekfeu vient de sortir.

par Team Mouv'

Annoncé il y a quelques jours, le premier feat Gims x Nekfeu a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux et on peut maintenant l'écouter sur la réédition de l'album Le Fléau .

Réunion de kickeurs

Intitulé C'est quoi l'del, la collab entre les deux artistes transpire le rap : pas de chant, des grosses punchlines, du flow . . . Les fans de la première heure du leader de la Sexion d'Assaut, vont valider la connexion . Au micro d'Armelle pour Mouv' Actu, il a expliqué comment s'était fait la collab :

"Je sais pas comment j'ai fait, franchement . . . Il a accepté . Il m'a envoyé un son, il était dans les parages, je pense qu'il avait envie de kicker, parce que c'est un kickeur et un kickeur revient toujours sur le lieu du crime . Donc il est revenu sur le lieu du crime et on a fait ce son, il a envoyé un couplet incroyable et ça s'est fait comme ça naturellement . "

Gims x Nekfeu

Pour écouter, le morceau ça se passe par ici :