Gims prédit des ventes énormes pour SCH avec "JVLIVS II"

SCH exploser les scores en première semaine ? Gims a ses prédictions.

par Team Mouv'

Vous l'aurez probablement déjà remarqué : depuis la sortie de JVLIVS II, SCH plane littéralement au dessus de la concu et récolte des premiers chiffres de streaming astronomiques. Ce succès ne laisse personne indifférent et surtout pas Gims, qui garde toujours un œil sur les classements !

Gims optimiste pour SCH

L'ancien leader de la Sexion d'Assaut a envoyé de la force au S en s'amusant à parier sur les chiffres de vente de JVLIVS II en première semaine : "J'annonce 71 000, et vous ? ! " explique l'artiste dans son post . Il s'est contenté de partager les chiffres ( impressionnants ) des ventes de JVLIVS II à la mi - semaine. On sait que le projet cumule déjà plus de 36 000 équivalents ventes, soit plus de la moitié du total annoncé par Gims !

Capture d'écran de la storie IG de @Gims

Vendredi 19, SCH avait également reçu le soutien du lyriciste Bantou aka Youssoupha qui sortait son projet intitulé Neptune Terminus le même jour . Pour ce qui est du pari de Gims, rendez - vous vendredi pour les chiffres de la semaine !