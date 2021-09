Gims et Rohff réunis en studio

Gims et Rohff se sont affichés ensemble en studio sur les réseaux.

par Team Mouv'

Les deux rappeurs semblent enfin sur la dernière ligne de leur featuring qu'ils teasent depuis presque 1 an .

Un passif

En décembre 2020, Gims avait confié dans un commentaire qu'une collaboration avec Rohff allait voir le jour. On avait même aperçu, début janvier, les deux rappeurs s'amuser en studio enterrant ainsi la hache de guerre après 9 ans d'embrouille . Cette réconciliation faisait suite à la prise de position de Rohff en faveur de Gims dans son clash avec Booba. Il ne restait plus qu'à connaitre la date de sortie de cette connexion .

Instagram (@gims)

Un actif

Ce lundi 13 septembre, Rohff a publié une story dans laquelle on aperçoit le rappeur de Paris en plein enregistrement. On peut donc supposer que le featuring est en très bonne voie et qu'il ne reste pas beaucoup de temps avant qu'il n'arrive dans nos oreilles . Pour le moment aucune indication n'a été donnée sur le style musical qu'aura ce titre . Connaissant la polyvalence des deux artistes, difficile de savoir si ça sera un tube mélodieux ou un son de kickeur .