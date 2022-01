Gims et Dadju préparent un album commun

Invité dans le podcast de Tony Parker sur Spotify, Gims a annoncé la préparation d'un album commun avec Dadju.

Alors qu’il prépare son retour avec La Sexion d’Assaut dans le futur projet Le Retour des rois, Gims a annoncé dans le podcast de Tony Parker la préparation également d’un album commun avec son frère Dadju.

Deux frères sur un projet commun

Gims s’est tracé depuis des années sa solide carrière en solo en débutant avec Subliminal la face cachée en 2013 et excellent depuis dans son domaine. Alors que son demi-frère Dadju a également évolué dans la musique de son côté, les deux nous offriront prochainement un album commun.

En effet, le public a déjà connu la fusion de ces deux grands noms, que ce soit dans le titre Tu ne le vois pas pour le projet Ceinture Noire de Gims ou encore dans Par Amour pour l’album Gentleman 2.0 de Dadju. Les deux frères ont donc déjà prouvé que leurs collaborations, malgré leur chemin différent, fournissaient toujours de gros hits.

Gims a été l'invité de Tony Parker pour son Podcast disponible sur Spotify depuis ce 17 janvier. Dans cet entretien, l'ancien basketteur a abordé le sujet de son frère Dadju et des liens qu'ils entretiennent ensemble avant que Meugui ne révèle la préparation d'un album commun avec ce dernier.

Celui-ci a déclaré "On se disait la dernière fois "est ce que il y a déjà eu ça?" c'est-à-dire deux frères qui évoluent dans la musique et dans des chemins différents et qui ensuite se retrouvent pour faire un album en commun. On a essayé de chercher et c'est super rare. On se disait que c'est ouf, qu'on a une chance de dingue et qu'il faut pas qu'on gaspille ça, on veut vivre le truc à fond sans regret. Donc on décide de partir sur cet album là."

Après Big Flo et Oli mais aussi PNL, on se languit déjà de découvrir le projet de ces deux grosses têtes de la scène française même si aucune date n'a pour le moment été annoncée.