Gims a invité Cardi B et Offset pour célébrer l'ouverture de sa pizzeria

Gims a invité le couple Cardi B X Offset pour l'ouverture de sa pizzeria à Paris.

Gims est sur tous les plans en ce moment : entre la sortie de son single Best Life avec Naps et maintenant la promo pour l'ouverture de sa future pizzeria . Pour annoncer la nouvelle il a invité du beau monde dont le couple Cardi B et Offset et personne n'arrive à s'en remettre !

Deux couples de stars

L'ancien membre de Sexion D'Assaut a mis les petits plats dans les grands ce 29 septembre 2021 pour annoncer la création de sa propre pizzeria . Gims et sa femme Demdem ont invité pour l'occasion Cardi B et Offset pour fêter l'ouverture de son resto appelé Fya Pizza ( à prononcer comme "fire" en argot ) . Le couple américain est de passage à Paris pour la Fashion Week mais les fans espèrent qu'ils nous préparent un featuring avec Gims ! Surtout qu'il a collaboré dernièrement avec beaucoup de rappeurs américains comme Quavo, Lil Uzi Vert, Chris Brown .

"Le passionné de bonne nourriture" a invité le gratin pour sa soirée spéciale : Naps, Karim Zedadka, Rohff, Tony Yoka . . .

Selon le site internet de l'établissement, les plats seront "fabuleux, beaux et bons" et dans la story Insta du resto on apprend que les pizzas seront livrées par Deliveroo dès le premier octobre !

