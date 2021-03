Georgio rend hommage à Dinos lors de son passage chez Fanzine

Dans sa session live chez "Fanzine" le rappeur parisien Georgio a rendu hommage à Dinos en interprétant son morceau "93 mesures".

Quelques jours après avoir reçu le "lyriciste bantou" aka Youssoupha, l'équipe de Fanzine a publié ce samedi 27 mars le passage dans leurs studios de Georgio ! Le rappeur parisien a tenu à rendre hommage à Dinos en réinterprétant son titre cinglant 93 mesures, accompagné comme d'habitude par Waxx & C . Cole.

Un hommage

Avant de se lancer dans sa reprise, Georgio explique à quel point Dinos l'a marqué depuis l'époque des Rap Contenders. A l'époque, on l’appelait Dinos "Punchlinovich" et il influençait déjà la musique de Georgio qui était même présent dans le public lors de la 3ème édition du RC . "A l'heure actuelle je pense que c'est le morceau qui me touche le plus, récemment dans le rap français !" explique Georgio avant de se lancer dans sa reprise de 93 mesures. Le morceau est disponible depuis novembre 2020, sur l'album Stamina, .

Ca fait plaisir

Après la performance, les 3 musiciens prennent le temps de discuter un peu de ce texte si sincère et cru qu'a écrit Dinos. "Mec je kiffe trop ce morceau" explique Georgio "A la base c'est un piano, là on vient de le refaire à la guitare qui est mon instrument de prédilection" s'amuse le rappeur . Et nous aussi, on se régale ! Il y a quelques jours, le jeune MC parisien a dévoilé son prochain projet, avec la date, la cover et même la tracklist ! Son projet intitulé Sacré sortira le 7 mai 2021 .