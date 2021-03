Georgio lâche prise dans son clip "Danse"

Georgio vient de balancer le clip "Danse" !

Il y a quelques jours, après nous avoir dévoilé la cover, le titre, la tracklist et la date de sortie de son prochain album (Sacré) Georgio nous annonçait la sortie simultanée d'un clip et d'un single . Chose promise, chose due, ce jeudi 25 mars on peut découvrir son clip Danse !

"C'est un hymne au lacher prise, aux concerts qui nous manquent et à la musique qui nous anime même quand tout est sombre", nous avait prévenu Georgio, et la description n'aurait pas pu être plus parfaite . Dès les premières secondes du clip, on le retrouve accompagné de musiciens entrain de performer, mais comme enfermés par quatre murs de béton.

Georgio met en musique et en images le manque des concerts

Malgré ce relatif enfermement et l'absence de public, Georgio semble décidé à tout donner coute que coute, ce qu'il montre en dansant avec d'immenses gestes sans se soucier des lois de la gravité : on peut ainsi le voir entrain de marcher sur les murs et le plafond, ou se projetant dans les airs d'un côté à l'autre de la pièce .

Comment éspérer un paradis quand tu reviens des enfеrs ? Les mensonges créеnt les légendes mais pas des Hommes légendaires . J'ai comblé l'manque par l'excès, abusé du bon comme du mauvais . Non le monde n'est pas injuste, il est juste comme on l'a fait

Du côté de la musique, Georgio nous délivre comme à son habitude un texte ultra travaillé qui nous fait sourire phase après phase tant c'est bien pensé . Le tout est porté par une instru aux notes nostalgiques, pour un résultat très puissant. Le seul bémol : on se rappelle une fois de plus à quel point les concerts nous manquent . . . En tous cas, on a hâte d'être le 7 mai pour la sortie de Sacré.